Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kurzes Reiterglück

Bückeburg/Evesen (ots)

(ma)

Zwei Kinder aus einer Mindener Wohneinrichtung sind von Montag auf Dienstag aus der Wohngruppe entwichen und entwendeten in Evesen zwei Pferde aus einem Pferdestall bzw. von einer Pferdekoppel und wurden kurz nach der Tat durch einen der geschädigten Pferdehalter festgehalten.

Die beiden Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren waren nach ihren Angaben mit den Bedingungen in der Wohneinrichtung nicht mehr einverstanden und rissen mit gepackten Rucksäcken aus.

Mit Reiterhosen ausgestattet holten die Mädchen in Evesen zunächst ein Pferd von einer Koppel und anschließend aus einem Pferdestall. Schließlich wurde der Diebstahl eines Pferdes gegen 01.00 Uhr am Dienstag festgestellt und zeitnah die jungen Reiterinnen mit den gestohlenen Pferden in Nähe der Sportanlage in Evesen entdeckt.

Die 13jährige hatte sich beim Ausritt nach einem Sturz vom Pferd verletzt und musste kurzfristig in das Klinikum Schaumburg gebracht werden.

Anschließend ging es mit der Polizei wieder zurück in die ungeliebte Wohngruppe.

