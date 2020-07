Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Platzverweise erteilt

Nienstädt/Liekwegen (ots)

(ma)

Die Einsatzbeamten der Polizei Bückeburg haben auch am vergangenen Wochenende ihre Kontrollen in Nienstädt fortgesetzt und erteilten am Samstag um 00.35 Uhr sieben jungen Männern im Alter von 16 bis 19 Jahren an der Sport-u. Tennisanlage in Liekwegen Platzverweise, weil gegen das dortige zeitlich begrenzte Aufenthaltsverbot verstoßen wurde.

Am Freitag hatten die Beamten bereits um 21.20 Uhr mehrere Personen aus Stadthagen, Hannover und Garbsen auf der Kreuzstraße an der Aussichtsplattform "Birkenhöhe" überprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell