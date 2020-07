Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallbeteiligter gesucht

Nienburg (ots)

Am 08.07.2020 gegen 12.30 Uhr kam es auf der Verdener Landstraße in Nienburg zu einem Verkehrsereignis, bei dem Insassen eines Omnibusses verletzt wurden. Der Busfahrer war mit dem Bus nebst Insassen auf der B 215 in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein vorausfahrendes Fahrzeug plötzlich abbremste und ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen, nach rechts auf den Parkplatz des dortigen Penny-Marktes einbog. Durch die durch den Busfahrer eingeleitete Gefahrenbremsung wurden zwei Insassen leicht verletzt; eine 76-jährige Nienburgerin, die gesessen hatte, zog sich eine schwere Verletzung an der Schulter zu. Zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam es indes nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem vorausfahrenden und abbremsenden PKW machen können, sich unter Tel. 05021-97780, zu melden.

