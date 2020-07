Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Verden und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in Sachen Todesermittlungen Andrea K.

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am Dienstag, 07.07.2020, wurden in Stotel-Loxstedt ein 21-Jähriger und dessen 25-jährige Verlobte durch ein mobiles Einsatzkommando festgenommen. Beide Personen stehen im Verdacht an dem Mord zum Nachteil der Andrea K. beteiligt gewesen zu sein. Während sich der Mann in Untersuchungshaft befindet, wurde der Haftbefehl gegen die Frau aufgehoben, weil gegen Sie kein dringender Tatverdacht besteht.

Am Donnerstag, 09.07.2020, wurden in Nienburg zudem zwei Männer (40 und 53 Jahre alt) und eine Frau (39 Jahre alt) aus Nienburg ebenfalls wegen des Verdachts einer Beteiligung an dem Mord festgenommen. Gegen alle drei wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 09. bzw. 10.07.2020 Haftbefehle erlassen.

Im Zusammenhang mit den Festnahmen erfolgten am 09.07.2020 mehrere Durchsuchungsmaßnahmen im Landkreis Nienburg sowie in den Landkreisen Wiesmoor, Cuxhaven und Heidekreis. Insgesamt wurden sieben Objekte durchsucht. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg wurde dabei unter anderem durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Hannover und die Tatortgruppe des Bundeskriminalamtes unterstützt.

Die weiteren Ermittlungen sind nunmehr darauf gerichtet, ausgehend vom Fund des Opfers am 28.04.2020, die näheren Umstände und Hintergründe dieser grausamen Tat zu rekonstruieren.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen wurde Andrea K. mit einer Betonplatte beschwert bei lebendigem Leib in die Weser geworfen und ertrank.

