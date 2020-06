Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Festnahme von mutmaßlichen Taschendieben nach zwei Taten in einem Regionalzug

Hamburg (ots)

Bundespolizisten konnten am Dienstagnachmittag zwei mutmaßliche Taschendiebe nach einem Diebstahl und einem Diebstahlsversuch festnehmen.

Nach ersten Ermittlungen der Hamburger Bundespolizei kam es am 02. Juni 2020 im Zeitraum 15:30-16:00 Uhr in einem Regionalzug von Lüneburg nach Hamburg zu einem Diebstahl und einem versuchten Diebstahl durch zwei Tatverdächtige. Die beiden marokkanischen Staatsangehörigen im Alter von 19 und 23 Jahren stehen in Verdacht, zunächst versucht zu haben, das Mobiltelefon eines 53-jährigen Geschädigten zu entwenden. Dieser war in der 1. Wagenklasse eingeschlafen, bemerkte aber, wie einer der Tatverdächtigen in seine Jackentasche griff. Als er die Männer ansprach, flüchteten diese.

Überdies stehen sie im Verdacht, den Rucksack eines 64-Jährigen entwendet zu haben. Dieser hatte im Zug am Fenster Platz genommen und den Rucksack auf dem Nebensitz abgestellt. Die Tatverdächtigen entwendeten den Rucksack und flüchteten anschließend. Der Geschädigte konnte sie aber noch im Zug stellen und erhielt seinen Rucksack zurück.

Nach Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof konnte der 19-jährige Tatverdächtige durch Bundespolizisten gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Er musste gefesselt werden.

Der 23-jährige Tatverdächtige konnte sich zunächst unerkannt entfernen. Er wurde kurze Zeit später nach erfolgter Videoauswertung durch Zivilfahnder der Bundespolizei am Steindamm festgenommen und ebenfalls dem Revier am Hamburger Hbf zugeführt.

Bei der Durchsuchung wurde kein weiteres Diebesgut aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten die polizeibekannten Männer entlassen werden, da keine Haftgründe vorlagen.

Bundespolizisten fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und des versuchten Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Taschendieben. Seien Sie wachsam und führen Sie Geldbörsen und Handys nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. Achten Sie auf Ihr Gepäck und Ihre Wertsachen. Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen; bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige. Nur so kann die Polizei Ermittlungen aufnehmen und ggf. Täter auch im Nachgang ermitteln.

