POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Bad Wurzach

Wohnungseinbruch

Wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus in der Oberziegelbacher Straße im Zeitraum zwischen Sonntag, 08.00 Uhr, und Montag, 13.00 Uhr, ermittelt derzeit die Polizei. Einem Bewohner des Hauses war aufgefallen, dass Wertgegenstände fehlten. Bei der Überprüfung des Hauses seitens der Polizei wurden Aufbruchsspuren an einer Terrassentür festgestellt. Entwendet wurden unter anderem Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei Leutkirch, Tel. 07561 8488-0 entgegen.

Leutkirch

Betrugsverdacht

Wegen des Tatverdachts des Betrugs ermitteln Beamte des Polizeireviers Leutkirch gegen einen 53-jährigen Mann, der vom Bankkonto seines Bekannten über mehrere Monate hinweg insgesamt einen fünfstelligen Bargeldbetrag abgehoben und für eigene Zwecke verwendet haben soll. Der Tatverdächtige hatte vor einiger Zeit die EC-Karte seines Bekannten erhalten, da dieser nicht mehr in der Lage war, selbst einzukaufen. Der 53-Jährige erklärte sich einverstanden, Geld vom Geldautomaten abzuheben und die Einkäufe zu erledigen. Der 53-Jährige soll dann mehrmals den maximal möglichen Tagesbetrag von 1000 Euro abgehoben haben, bis dies schließlich von seinem Bekannten bemerkt wurde. Dieser erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Ravensburg

Wildunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Wildunfall am heutigen Mittwoch gegen 01.45 Uhr auf der L 288 bei Mocken. Ein 50-jähriger VW-Fahrer erfasste in Richtung Ravensburg, kurz vor der Bushaltestelle Mocken, einen Dachs, der gerade über die Fahrbahn lief. Dabei wurde der Frontbereich des Wagens stark beschädigt. Das Tier konnte am Unfallort und in unmittelbarer Nähe nicht mehr aufgefunden werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.

Ravensburg

Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 3.200 Euro entstand am Dienstag gegen 07.15 Uhr in der Straße "Krummäcker" bei der Kollision eines Linienbusses mit einem Pkw. Der Lenker des Linienbusses, in dem sich keine Fahrgäste befanden, übersah in einer 30-er Zone einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 35-jährigen Pkw-Fahrer. Beim anschließenden Streifvorgang wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die Fahrer blieben unverletzt.

Altshausen

Kinder besprühen Brücke

Auf frischer Tat ertappte eine Polizeistreife am Dienstag gegen 15.30 Uhr zwei 12-jährige Kinder, die gerade dabei waren, die Fußgängerbrücke an der B 32 mit Farbe zu besprühen. Die Kinder wurden zum Polizeiposten gebracht, wo sie nach einem ernsten Gespräch ihren Eltern übergeben wurden und ihnen reumütig die Tat beichteten.

Baienfurt

Mann in Notlage

Ein 57-jähriger Mann meldete sich am Dienstagabend telefonisch bei der Polizei und gab an, in seiner Wohnung in einer Notlage zu sein. Die Polizeibeamten fuhren sofort zu der Adresse und fanden dort ein Paar vor, das gerade in einen Ehestreit involviert war. Es stellte sich heraus, dass die Ehefrau ihren Gatten mit Handschließen an einer Tür festgemacht hatte und ihn zunächst nicht mehr befreien wollte, da er sie beschimpft habe. Weil er sich allein nicht befreien konnte, rief der 57-Jährige die Polizei. Kurz vor Eintreffen der Beamten überlegte seine Frau es sich dann doch anders und machte ihren Gatten los.

Weingarten

Bei Fahrradsprung verletzt

Zum Glück nur leichte Kopfverletzungen erlitt ein 14-jähriger Jugendlicher am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf dem Flow Trail in Nessenreben. Der 14-Jährige übte mit seinem Mountainbike an einem sogenannten "Kicker" das Springen. Nachdem dem Jugendlichen ein Sprung mehrfach geglückt war, stürzte er bei einem weiteren Übungssprung plötzlich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Weingarten geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Weingarten

Unfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden an zwei Pkw ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 06.45 Uhr auf der B 32, in Höhe der Einmündung Berg/Weiler. Eine 20-jährige Ford-Fahrerin war in Richtung Staig unterwegs und bog auf Höhe der dortigen Einmündung vor der Schussenbrücke nach links ab, um anschließend auf dem dortigen Gelände zu wenden. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 28-jährige Renault-Lenkerin und stieß mit ihr zusammen. Verletzt wurde niemand.

Fleischwangen

Unfall

Eine leicht verletzte Person sowie etwa 20.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 05.45 Uhr an der Kreuzung der L 289/K 8038. Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der L 289 an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Fleischwangen abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 19-jährigen Audi-Lenkerin, weshalb es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der Audi nach rechts in eine Wiese geschleudert. Bei beiden Fahrzeugen muss von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen werden. Die 19-Jährige wurde mit Prellungen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bergatreute

Fahrradfahrer prallt gegen Lkw

Schwere Verletzungen erlitt ein 14-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.00 Uhr im Bereich der Einmündung Unterer Sonnenberg/Friedhofstraße. Der Jugendliche wollte vom "Unteren Sonnenberg" kommend in die Friedhofstraße einfahren. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete er das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren", bog ohne anzuhalten in die Friedhofstraße ein und kollidierte dort mit einem 44-jährigen Lkw-Fahrer, der in Richtung Gambach unterwegs war. Der 14-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, stürzte auf die Straße und blieb schwer verletzt liegen. Der Lkw-Fahrer konnte den Unfall trotz sofortiger Vollbremsung nicht verhindern. Laut Auswertung der digitalen Daten war er mit vorschriftsmäßiger Geschwindigkeit gefahren. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen der Rettungsmaßnahmen war die Friedhofstraße bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt.

Aitrach / A 96

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Das Verkehrskommissariat Kißlegg sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der A 96, Höhe Anschlussstelle Aitrach, in Fahrtrichtung Lindau ereignet hat. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW mit Züricher Kennzeichen streifte beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang ein Lkw-Gespann und beschädigte dabei die linke vordere Fahrzeugseite des Lkw. Nach dem Vorfall fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum BMW-Fahrer sind an die Polizei unter Tel. 07563 9099-0, erbeten.

