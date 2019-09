Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 18.09.2019

Pfullendorf/Landkreis Sigmaringen (ots)

Betagter Mann erschießt Ehefrau und sich selbst

Nachdem eine Nachbarin am Montagnachmittag in einem angrenzenden Wohnhaus die 79-jährige Bewohnerin und deren 76-jährigen Ehemann leblos auffand, verständigte sie einen Angehörigen, der sofort die Polizei informierte. Diese stellte zusammen mit dem Rettungsdienst wenig später fest, dass beide Personen tot sind und Schussverletzungen aufwiesen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei davon aus, dass der Mann zunächst mit einem Revolver seine Frau und anschließend sich selbst erschossen hat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wird bei beiden Personen eine Obduktion durchgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens dauern an.

Erster Staatsanwalt Markus Engel, Tel. 07471/944-214

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531/995-1010

