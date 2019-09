POL-KN: Einzelmeldung Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Steißlingen

Missachtung der Vorfahrt

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstag gegen 14.00 Uhr auf der K 6164 ereignet hat. Ein von der Industriestraße kommender 59-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte in die Kreisstraße einbiegen, übersah hierbei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 63-jährige Dacia-Lenkerin und prallte in die Beifahrerseite des Pkw. Durch den Aufprall überschlug sich der Dacia und rutschte anschließend auf dem Dach liegend mehrere Meter die Fahrbahn entlang. Schwerverletzt wurde die 63-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Kreisstraße wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen gesperrt, eine örtliche Umleitung eingerichtet.

