POL-VER: Zwei Autos abgeschleppt ++ Zusammenstoß im Kreisverkehr ++ 3000 Euro Schaden nach Unfallflucht ++ 7500 Euro Schaden nach Unfall ++ Unfall mit drei Fahrzeugen ++ Zeugen nach Einbruch gesucht

Landkreis Verden (ots)

Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Verden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 57-jährigen Autofahrer und einer 48 Jahre alten Autofahrerin kam es am Dienstagmorgen im Bereich der Kreuzung Groß Hutberger Straße/Nienburger Straße. Der 57-Jährige kam aus Richtung der Südbrücke und wollte nach links abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der aus Richtung Blender kommenden und in Richtung Innenstadt fahrenden Frau. Die 48-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Verden. Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es am Dienstagmittag im Kreisel der Hamburger Straße. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin hielt in einer der Ausfahrten des Kreisverkehrs an, als ein 72-Jähriger auf den Wagen der Frau auffuhr. Hierdurch wurde die 51-Jährige leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden.

Rund 3000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Unteren Straße. Eine bislang unbekannte Person verursachte einen Zusammenstoß mit einem in der Nähe der Einmündung zum Karl-Nerger-Gang geparkten, lilafarbenen Auto. Hierdurch entstand an diesem ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden melden.

7500 Euro Schaden nach Unfall

Dörverden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einem 69 Jahre alten Motorradfahrer kam es am Dienstagnachmittag. Die Frau fuhr vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Große Straße und kollidierte hierbei mit dem in Richtung Hoya fahrenden Kradfahrer. Dieser stürzte daraufhin, blieb aber unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7500 Euro.

Unfall mit drei Fahrzeugen

Langwedel/A27. Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen kam es am Dienstag gegen 05:20 Uhr auf der Autobahn 27. Ein 22-Jähriger war mit einem Transporter auf der rechten Spur in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er auf einen vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger auffuhr. Hierdurch wurde die Front des Transporters eingedrückt und dieser hielt auf dem Seitenstreifen an. Eine 55-jährige Autofahrerin fuhr nachfolgend über Fahrzeugteile, die aufgrund der Kollision auf der Fahrbahn lagen. An dem Transporter und dem Auto der Frau entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Außerdem konnte der Transporter die Fahrt nicht fortsetzen. Der bislang unbekannte Lkw mit Anhänger setzte die Fahrt in Richtung Cuxhaven fort.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Achim. Zu einem Einbruch in ein Gebäude in der Pavillonstraße kam es in der Nacht zu Mittwoch gegen 03:20 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelte eine bislang unbekannte Person zunächst ein Fenster auf und begab sich durch dieses in das Gebäude. Kurz darauf flüchtete sie. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein Mann mit der Tat in Zusammenhang stehen. Diese dürfte etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Außerdem war er zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

