Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruchversuch in Einfamilienhaus gescheitert - Gaunerzinken?

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag versucht, in ein Einfamilienhaus in der Rauentaler Straße einzudringen. Die Bewohner haben an ihrer Hauseingangstür frische Hebelspuren und auf dem Boden liegende Lackabsplitterungen der Haustür vorgefunden. In das Innere des Hauses ist der Fremde jedoch nicht gelangt. Ferner haben die Hausbewohner auf dem Gehweg der Grundstückszufahrt verdächtige, kreisförmige Zeichen festgestellt und überdies am Tag zuvor einen mysteriösen Anruf mit unterdrückter Nummer erhalten. Ob die Randerscheinungen mit dem Einbruchsversuch im Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt.

