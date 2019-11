Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Beim Ausparken beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Mahlberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag in der Wassergartenstraße hoffen die Ermittler des Polizeipostens Ettenheim auf Zeugenhinweise. Ein schwarzer Opel Astra wurde auf dem dortigen Parkplatz einer Arztpraxis in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:55 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Verursacherfahrzeug dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls auf einem Besucherparkplatz der Arztpraxis gestanden haben. Die Beschädigungen am Astra könnten von einer Anhängerkupplung herrühren. Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zum nun gesuchten Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07822 44695-0.

/wo

