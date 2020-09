Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine ++ Alkoholisiert am Steuer ++ Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine

Schwanewede. Zum Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine kam es am Mittwochnachmittag im Brucher Landweg. Aus bislang ungeklärter Ursache fing die Maschine während des Betriebs auf einem Feld Feuer. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht.

Alkoholisiert am Steuer

Lilienthal. Eine Autofahrerin kontrollierte die Polizei am Mittwochmittag in der Straße "Oberende". Im Rahmen der Kontrolle ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,9 Promille. Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren ein, veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein.

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Lilienthal. Zum Zusammenstoß zwischen einer 70-jährigen Autofahrerin und einer 45 Jahre alten Fahrradfahrerin kam es am Mittwochvormittag in der Hauptstraße. Die 70-Jährige bog von der Hauptstraße nach links in die Apothekenstraße ab und kollidierte hierbei mit der von links kommenden, querenden Radfahrerin. Diese wurde daraufhin leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

