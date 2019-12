Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht, Essen auf dem Herd vergessen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag 23:55 Uhr und Montag 10:25 Uhr einen Peugeot, der in der Pleidelsheimer Straße in Eglosheim auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Täter beschädigte hierbei das Heck des Pkw und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Essen auf dem Herd vergessen

Weil das Essen wohl auf dem Herd vergessen wurde, kam es am Montag gegen 17.50 Uhr in der Hauptstraße in Neckarweihingen zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Nachbarin hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem ihr das laute Piepen eines Rauchmelders sowie Rauch, der aus der gegenüberliegenden Wohnung quoll, aufgefallen waren. Da auf Klingeln niemand öffnete, mussten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigsburg gewaltsam Zutritt in die Wohnung verschaffen. Tatsächlich befand sich niemand in den Räumen. Allerdings kokelte Essen in einem Topf auf dem eingeschalteten Herd vor sich hin. Dies war auch der Grund für die Rauchentwicklung. Während des Einsatzes kehrten die Bewohner der Wohnung zurück. Glücklicherweise war kein offenes Feuer entstanden. Die Feuerwehr befand sich mit neun Fahrzeugen und 44 Wehrleuten im Einsatz.

