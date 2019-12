Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Einbrüche in das Evangelische Gemeindehaus, den Kindergarten Wehrkirchbereich und in eine Gärtnerei

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag suchte ein noch unbekannter Einbrecher das Evangelische Gemeindehaus in der Raiffeisenstraße in Weissach heim. Gegen 01.15 Uhr brach der Täter zunächst eine Glastür im Erdgeschoss auf und konnte so ins Innere des Gebäudes gelangen. Nachdem er zwei weitere Türen aufgehebelt und diverses Mobiliar durchsucht hatte, erreichte er das Treppenhaus und öffnete die Tür, die zur Wohnung der Hausmeisterin führt, gewaltsam. Im weiteren Verlauf wachte der 22-jährige Sohn der Hausmeisterin auf und schaltete ein Licht in der Wohnung ein. Hierauf flüchtete der Unbekannte, mutmaßlich ohne die Wohnung betreten zu haben. Die alarmierte Polizei führte im Anschluss Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber durch. Es konnte jedoch kein Verdächtiger festgestellt werden. Ob der Täter etwas aus dem Gemeindehaus gestohlen hat, steht derzeit noch nicht fest. In Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen vermutlich zwei weitere Taten, die ebenfalls in der Nacht zum Dienstag verübt wurden. Der Täter drang zum einen auch in den Kindergarten Wehrkirchbereich in der Flachter Straße ein. Nachdem er zunächst eine komplette Tür aus den Angeln gerissen hatte, fand sich der Unbekannte in einem Nebenraum vor. Da es ihm von dort jedoch wohl nicht möglich war, in das Hauptgebäude vorzudringen, versuchte er schließlich die Haupteingangstür aufzubrechen. Als dem Einbrecher dies ebenfalls nicht gelang, hebelte er eine im ersten Obergeschoss gelegene Terrassentür auf. Im Innern durchsuchte der Unbekannte die gesamten Möbel und alle Behältnisse. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Täter ein paar wenige Cent erbeutet haben. Allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Darüber hinaus wurde wohl auch eine Gärtnerei in der Hindenburgstraße von demselben Unbekannten heimgesucht. Vom Gewächshaus aus, zu dem er sich ebenfalls gewaltsam Zutritt verschaffte, konnte er schließlich in den Verkaufsraum vordringen. Hierzu brach er im Innern zwei weitere Türen auf. Im Verkaufsraum durchsuchte der Täter die Theke und brach zwei Kassen auf, in denen sich insgesamt ein knapp dreistelliger Bargeldbetrag befand. Diesen Betrag stahl der Täter und suchte dann das Weite. Der in der Gärtnerei entstandene Sachschaden blieb gering. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet Zeugen, denen in der Nacht zum Dienstag etwas Verdächtiges in Weissach auffiel, sich zu melden.

