Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Kindergarten;Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Einbruch in Kindergarten

Ein bislang unbekannter Einbrecher stieg zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 7:00 Uhr, über Umwege in den Kindergarten in der Stammheimer Straße in Kallenberg ein. Zunächst verschaffte sich der Unbekannte Zugang zum angrenzenden Bürgertreff und überwand dann die Verbindungstüre zum Kindergarten. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertsachen, ließ aber elektronische Geräte unbeachtet. Es machte den Anschein, als ob es der Unbekannte nur auf Bargeld abgesehen hatte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen bittet Zeugen sich unter Tel. 0711 839902 0 zu melden.

Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Ein bislang unbekannter Täter stahl in einer Gaststätte in Ludwigsburg in der Corneliusstraße mehrere hundert Euro Bargeld. Der Täter warf am Dienstag zwischen 0:00 Uhr und 7:50 Uhr eine Fensterscheibe der Gaststätte ein und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er das Bargeld, zwei Smartphones und eine Karaoke-Maschine. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt nimmt unter Tel. 07141 281011 Zeugenhinweise entgegen.

