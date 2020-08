Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tankstellenangestellte mit Messer bedroht +++

Oldenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter erbeutete bei einem Überfall auf eine Tankstelle am Montagabend eine dreistellige Bargeldsumme.

Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bremer Heerstraße um 22.34 Uhr und begab sich direkt an den Kassentresen. Den Angaben zufolge habe der Mann ein Messer aus der Tasche gezogen und damit die 21-jährige Angestellte bedroht. Dann habe er mit einer Hand laut auf den Tresen geschlagen und eine Plastiktüte auf den Tresen gelegt. Als der Mann weiterhin das Messer auf die Mitarbeiterin richtete, habe diese mehrere Geldscheine in die Tüte gesteckt, woraufhin der Mann die Plastiktüte an sich gerissen und in Richtung stadtauswärts geflüchtet sei. Die 21-Jährige alarmierte schließlich die Polizei, die umgehend eine Fahndung nach den Unbekannten einleitete. Der Mann konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Nach Angaben des Opfers soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll maximal 1,65 bis 1,70 Meter groß und sehr schlank gewesen sein. Der Unbekannte habe braune längere Haare, auffallend gerötete Augen sowie einen auffälligen Gang gehabt. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen, einem rot-weißen Kapuzenpullover und dunkler Hose gewesen. Als Maskierung habe er vor dem Gesicht ein schwarzes Tuch getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (974772)

