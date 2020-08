Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Bürogebäude und Autowerkstatt +++

Oldenburg (ots)

Drei Computer und vier Monitore sind bei einem Einbruch in eine Firma an der Bergstraße entwendet worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr. Unbekannte Täter hatten die Scheibe eines an den Theaterwall grenzenden Fensters im Erdgeschoss des Gebäudes zerstört und waren so in einen Büroraum eingedrungen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. (971120)

Etwa im selben Tatzeitraum stiegen Unbekannte über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räume einer Autowerkstatt an der Gutenbergstraße ein. Aus dem Empfangsbereich entwendeten die Diebe eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten. (973470)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell