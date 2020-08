Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkr. Rottweil) Tödlicher Motorradunfall

Dornhan (ots)

Nur noch den Tod konnte der Notarzt bei einem 56-jährigen Motorradfahrer feststellen, der am heutigen Sonntagnachmittag auf der L 409 von der Fahrbahn abkam. Der 56-Jährige war gegen 17:20 Uhr als Teil einer dreiköpfigen Motorradgruppe von Neuneck kommend in Fahrtrichtung Leinstetten unterwegs, als er nach Angaben von Zeugen im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve zunächst ein vorausfahrendes Motorrad und im Anschluss einen Pkw überholte. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit verlor er im weiteren Verlauf der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet ins Schlingern und fuhr geradeaus in ein angrenzendes Gebüsch. Trotz eingeleiteter Erst-Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer und den Rettungsdienst verstarb der 56-Jährige noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 409 in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 19:50 Uhr gesperrt.

