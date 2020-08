Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Mit falschem Fünfziger bezahlt

Villingen-Schwenningen (ots)

Beim Versuch seinen Einkauf mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen, ist ein 33-jähriger Tatverdächtiger am Samstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Neuer Markt" in Villingen aufgeflogen. Bei der Prüfung des Geldscheins stellte die aufmerksame Kassiererin fest, dass dieser offensichtlich gefälscht war und verständigte die Polizei. Nachdem der 33-Jährige zunächst angab, den falschen Fünfziger als Rückgeld bei einem zuvor getätigten Einkauf erhalten zu haben, konnten bei der Durchsuchung des mitgeführten Pkw zwei weitere gefälschte Geldscheine aufgefunden werden. Der 33-Jährige muss sich jetzt wegen Inverkehrbringen von Falschgeld verantworten.

