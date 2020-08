Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfallflucht

Zeugenaufruf

Schramberg (ots)

Am Samstag gegen 17.20 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken mit dem Fahrzeugheck die Hauswand des Lidl-Marktes in der Schiltachstraße. Ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern fuhr er davon. Beim Fahrzeug soll es sich laut Zeugen um einen älteren schwarzen BMW handeln. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirever Schramberg, Tel.: 07422/27010

