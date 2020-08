Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mann auf Motorhaube aufgeladen

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 14.25 Uhr kam es vor dem Bahnhof in Konstanz zu einer kuriosen Begebenheit. Eine 43-jährige Frau hatte ihren VW Golf auf der Parkfläche für Taxis parkiert und war weggegangen. Ein 54-jähriger Taxifahrer informierte daraufhin die Polizei. Noch vor deren Eintreffen kam die Frau zurück. Um ein Wegfahren zu verhindern, postierte sich der Taxifahrer vor dem Pkw. Unbeeindruckt dessen fuhr die Frau los. Um nicht überfahren zu werden, sprang der Taxifahrer todesmutig auf die Motorhaube des VW Golf. Die Frau setzte ihre Fahrt mit dem Taxifahrer auf der Motorhaube über die Bahnhofstraße in die Sigismundstraße fort. Dort wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und stellten sich wagemutig vor das Fahrzeug. Nun endlich endete die abenteuerliche Fahrt und der Taxifahrer konnte von der Motorhaube springen. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Prellungen an den Knien und diverse Schürfwunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Frau einbehalten. Zu guter Letzt verlangte sie für die entstandenen Schäden an ihrem Fahrzeug noch vor Ort Schadenersatz vom Taxifahrer.

