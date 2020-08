Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Heftiger Auffahrunfall auf der Autobahn

Trossingen (ots)

Zwei schwer verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Samstagnacht auf der A81 bei Trossingen ereignet hat. Ein 37-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 00:20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache offensichtlich ungebremst auf einen auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden BMW auffuhr. In Folge der heftigen Kollision verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Hyundai schleuderte auf den linken Fahrstreifen, überschlug sich und kam schließlich nach etwa 200 Metern auf dem Dach liegend quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der BMW driftete nach rechts und kam auf dem Randstreifen zum Stehen. Sowohl der 37-jährige Unfallverursacher, als auch der 64-jährige BMW-Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und nach notärtzlicher Behandlung mit Rettungswägen in ein örtliches Klinikum eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Tuningen befand sich zur technischen Hilfeleistung am Unfallort. Durch den Verkehrsunfall musste die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart zur Unfallaufnahme und Durchführung von Fahrbahnreinigungsmaßnahmen bis etwa 05:00 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Autobahnmeisterei Rottweil an der Anschlussstelle Tuningen ausgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Herkommer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell