Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfallflucht und Streitigkeit

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Motorroller die Gartenstraße, als der Fahrer eines E-Scooters unmittelbar vor ihm vom Gehweg auf die Fahrbahn wechselte. Aufgrund des Fahrverhaltens gerieten die Personen in eine verbale Streitigkeit. Der Motorroller verlangsamte hierauf seine Fahrt und der E-Scooter fuhr auf den Motorroller auf. Hierbei stürzte der Fahrer des Motorrollers auf die Straße und wurde vom Fahrer des E-Scooters beschimpft. Der E-Scooter flüchtet in der Folge vom Unfallort. An der Ecke Gartenstraße/Zasiusstraße gab es ein erneutes Aufeinandertreffen der Kontrahenten, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Hiernach flüchtete der E-Scooter unerkannt über die Gartenstraße, Katzgasse in Richtung Münsterplatz. Am Motorroller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

