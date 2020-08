Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfallflucht

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 11:15 Uhr bis 15:00 Uhr wurde ein in der Jakobstraße auf Höhe des Campingplatzes Bruderhofer geparkter Pkw Ford Kuga Farbe braun von einem Lkw angefahren. Hierdurch entstand an der Fahrerseite des Ford Kuga ein Schaden in Höhe von etwa 10´000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein bisher unbekannter Zeuge hatte eine Notiz mit dem Kennzeichen des Lkw am Pkw des Geschädigten hinterlassen. Die Ermittlungen zum Verursacher wurden aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

