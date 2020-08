Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen

Landkreis Konstanz) Überholer verursacht Auffahrunfall (21.08.2020)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich heute gegen 10.30 Uhr auf der Straße "Westtangente" ereignet hat. Der Fahrer eines roten SUV mit Schweizer "AG-" Kennzeichen überholte in Fahrtrichtung stadtauswärts trotz Gegenverkehrs. Dadurch zwang er einen entgegenkommenden Laster zu einer scharfen Bremsung. Mehrere ihm nachfolgende Fahrzeuge mussten ebenfalls stark abbremsen. Einem 71-jährigen Motorradfahrer in dieser Kolonne gelang das nicht mehr rechtzeitig und er fuhr mit seiner BMW auf einen Audi einer 60-Jährigen auf. Der Motoradfahrer kam zu Fall, verletzte sich dabei jedoch nicht. An seiner BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 100 Euro. Das SUV setzte seine Fahrt fort, ohne dass sich dessen Fahrer um den angerichteten Unfall kümmerte. Personen, die Angaben zum überholenden SUV machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Telefon 07531 94299-3, in Verbindung zu setzen.

