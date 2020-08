Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin übersieht Motorrollerfahrer (20.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorrollerfahrer kam es gestern Abend gegen 19 Uhr am Kreisverkehr in der Dürrheimer Straße. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem Skoda Kodiaq, von der Dürrheimer Straße kommend, in den Kreisverkehr ein, wobei sie einen dort fahrenden 20-Jährigen auf einem Piaggio-Motorroller übersah. Beim Ausweichen stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Berührung der Fahrzeuge untereinander fand nicht statt. Den Sachschaden am Motorroller schätzte die Polizei auf rund 500 Euro.

