Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto gestreift und abgehauen (20.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die gestern gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung der Straßen Oberdorfstraße und Turnerstraße begangen wurde. Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Oberdorfstraße, als aus der Turnerstraße ein dunkles Auto kam und den Ford an der hinteren rechte Seite streift. Während die junge Frau anhielt, fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den angerichteten Schaden am Ford in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Beim Verursacher soll es sich um einen dunklen Kombi mit Freiburger Kennzeichen (FR-)gehandelt haben. Personen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

