Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Betrunkener Unfallverursacher flüchtet und kann durch die Polizei gefasst werden

Worms (ots)

Am Sonntagmorgen kam ein betrunkener PKW-Fahrer in der Wormser Innenstadt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei sowohl das eigene Fahrzeug, als auch zwei Absperrpoller. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrzeug.

Das am Unfallort zurückgebliebene vordere Kennzeichen und die Aussagen eines Zeugen führten dazu, dass die Polizei den Beschuldigten an dessen Wohnanschrift fassen konnten.

Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell