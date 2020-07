Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Abgestellte Fahrzeuge werden mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt

Worms (ots)

Im Zeitraum vom 04.07.2020 21:00 Uhr - 05.07.2020 13:00 Uhr wurden zwei Personenkraftwagen, welche in unmittelbarer Nähe zum Kleingartenverein "Hinterhuten e.V." in der Straße "Am Mondscheinweg" geparkt waren, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand eine Schadenshöhe von circa 9.000 EUR.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Worms entgegen.

