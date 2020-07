Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Worms (ots)

Am heutigen Tag, gegen Mitternacht wurde eine Polizeistreife auf einen PKW in der Von-Steuben-Straße aufmerksam, der in Schlangenlinien aus Richtung Fahrweg stadteinwärts fuhr. Versuche den Fahrzeugführer mittels Blaulicht und Signalton zum Anhalten zu bewegen scheiterten zunächst, die Fahrt wurde, teils sehr langsam in Schlangenlinien über die Mittellinie und grundlosem Bremsen, bis in die Friedhofstraße fortgesetzt. Hier stoppte der Fahrer schließlich. Bei dem 58-jährigen Wormser wurde Alkoholgeruch im Atem festgestellt, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Mann auch keine Fahrerlaubnis. Da dieser bereits wegen ähnlicher Verkehrsdelikte in Erscheinung getreten war, wurde der PKW zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

