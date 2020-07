Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer bringt Kind zu Fall und flüchtet

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 13:20 Uhr brachte ein unbekannter Radfahrer die 11-jährige Schülerin, die ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs und auf dem Heimweg von der Pfrimmtal-Realschule Plus in Richtung Pfrimmpark fuhr, zu Fall. Auf dem Radweg entlang der Pfrimm in Richtung Nievergoltstraße, nahe "Ochsenklavier" sei ihr ein ca. 20-jähriger Mann mit seinem Rad von hinten kommend gegen das Hinterrad gefahren, worauf sie ins Straucheln kam und stürzte. Hierbei habe sie sich verletzt. Der Unbekannte sei kurz stehen geblieben, habe das Kind ausgelacht und dann unverzüglich seine Fahrt fortgesetzt. Wie sich die Geschädigte erinnert, habe der blonde Mann eine Adidas Jogginghose, Nike Schuhe und ein langärmliges Oberteil getragen. Sein Fahrrad hatte eine beige Farbe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

