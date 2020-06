Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer prallt gegen PKW und wird verletzt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein 15-jähriger Radfahrer in der Nievergoltstraße beim Aufprall gegen einen PKW verletzt. Der Jugendliche befuhr um 15:45 Uhr mit seinem BMX-Rad einen Feldweg in Richtung Pfrimmtalrealschule und wollte nach rechts auf die Nievergoltstraße in Richtung Leiselheim einfahren. Hierbei übersah er den von links kommenden PKW und prallte gegen die hintere rechte Fahrzeugseite. Beim Sturz zog er sich eine Platzwunde an der Stirn und mehrere Schürfwunden zu. Wie die Beamten vor Ort feststellten, verfügte das Fahrrad des Jungen über keine Bremsen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell