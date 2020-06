Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer prallt gegen Autotür

Worms (ots)

Am gestrigen Nachmittag, kurz nach 15:00 Uhr wurde ein 46-jähriger Radfahrer in der Stephansgasse nach Kollision mit einer Fahrzeugtür verletzt. Der Zweiradfahrer fuhr in Richtung Marktplatz am längs der Fahrbahn geparkten PKW einer 66-Jährigen vorbei, welche in diesem Moment zum Aussteigen die Fahrertür öffnete. Beim Aufprall gegen die Autotür stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt.

