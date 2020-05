Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jähriger von zwei Unbekannten verfolgt und geschlagen

Stuttgart (ots)

Auf der Treppe zur S-Bahnebene des Stuttgarter Hauptbahnhofes ist es am Sonntag (24.05.2020) gegen 17:00 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen gekommen. Der Heranwachsende befand sich wohl zu Fuß auf dem Weg aus der Stadtmitte in Richtung des Hauptbahnhofs, als er in der Arnulf-Klett-Passage offenbar bemerkte von zwei Männern verfolgt zu werden. Auf der Treppe zur S-Bahnstation näherte sich einer der Verfolger von hinten, riss den 19-Jährigen zu Boden und soll anschließend mit den Fäusten auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Der Geschädigte konnte sich kurz darauf von dem Angriff befreien, stürzte jedoch während seiner Flucht mehrere Treppenstufen hinunter. Erst später wandte sich der Geschädigte an ein Polizeirevier, um den Vorfall zu melden. Beim Angriff und der Flucht zog er sich leichte Verletzungen am Fuß und an der Nase zu. Der männliche mutmaßliche Täter soll zur Tatzeit mit einem dunklen Oberteil, einer grauen Hose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein. Sein Begleiter konnte nicht beschrieben werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell