Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jähriger entblößt sich vor Kindern am Bahnsteig

Böblingen (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann hat am Samstagnachmittag (23.05.2020) gegen 15:00 Uhr auf den Bahnsteig des Böblinger Bahnhofs uriniert und anschließend sein Geschlechtsteil einer Familie vorgezeigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der Mann zunächst an einem Aufzug des Bahnsteigs zwei, als er im Beisein mehrerer Reisender wohl damit begann an diesen zu urinieren. Nachdem er seine Notdurft verrichtet hatte, sprach er offenbar eine Mutter in Begleitung ihrer augenscheinlich minderjährigeren Kinder auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig an und soll ihnen hierbei sein entblößtes Geschlechtsteil vorgezeigt haben. Eine durch Zeugen alarmierte Streife der Landespolizei traf den 39-jährigen Tatverdächtigen noch am Bahnhof an und nahm ihn vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den in Stuttgart wohnhaften 39-Jährigen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung. Die bislang unbekannte Familie sowie weitere etwaige Geschädigte der Tathandlung werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell