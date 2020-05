Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 23-Jähriger am Bahnsteig angegriffen

Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen Unbekannten ist es am gestrigen Donnerstag (21.05.2020) gegen 10:15 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand saß ein 23-jähriger Mann auf einer Sitzbank an Bahnsteig 16 des Stuttgarter Hauptbahnhofs, als offenbar ein bislang Unbekannter Mann ihm zunächst vorwarf, dessen Freundin angegangen zu haben. Hierauf soll der Unbekannte unvermittelt mehrfach mit der Faust in das Gesicht des jungen Mannes eingeschlagen haben, sodass dieser zu Boden fiel. Der vermeintliche Täter ließ offenbar nicht von dem 23-Jährigen ab und soll weiterhin auf den am Bahnsteig Liegenden eingetreten haben, bis seine Begleiterin ihn von weiteren Tathandlungen abhielt. Als der Geschlagene vom Boden aufstand, packte der Unbekannte ihn wohl an der Schulter und versuchte ihn offenbar in den Gleisbereich zu stoßen, wovon er wohl abermals von seiner Freundin abgehalten werden konnte. Der Geschädigte flüchtete hierauf vom Bahnsteig und wurde kurz darauf persönlich im Bundespolizeirevier vorstellig. Vom Angriff erlitt er eine Prellung des Kiefers und musste wegen anhaltenden Schwindels in ein Krankenhaus verbracht werden. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 175 cm großer und muskulöser Mann mit schwarzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt getragen haben. Seine Begleiterin hatte offenbar dunkelbraune schulterlange Haare, trug ein braunes T-Shirt und führte wohl einen braunen Reisekoffer mit sich. Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sucht die Bundespolizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

