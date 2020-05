Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 38-Jähriger geschlagen und verletzt

Stuttgart (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend (19.05.2020) gegen 20:10 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Schwabstraße einen 38-jährigen Mann geschlagen und dadurch verletzt. Zwischen zwei unbekannten Männern und dem späteren Geschädigten kam es offenbar zunächst während der Fahrt in einer S-Bahn der Linie S6 auf Höhe des Hauptbahnhofes zu einer verbalen Auseinandersetzung. Mit dem Halt des Zuges am Haltepunkt Schwabstraße verließen die drei Personen den Wagen, woraufhin es auf dem Bahnsteig zwischen einem der mutmaßlichen Täter und dem 38-Jährigen offenbar zu einem Gerangel kam. Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten auf den Geschädigten eingeschlagen haben, sodass dieser zu Boden fiel. Die vermeintlichen Täter ließen hierauf wohl nicht von dem Mann ab und schlugen nun gemeinschaftlich auf den am Bahnsteig liegenden ein. Kurz nach der Tat flüchteten die beiden Männer zu Fuß aus der S-Bahnstation und konnten trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der Angegriffene wurde mit dem Verdacht einer Nasenbeinfraktur von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren handeln. Einer trug offenbar schwarze kurze Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Der Zweite soll einen grauen Pullover und eine hellblaue Jeans getragen haben. Zudem trugen zur Tatzeit wohl beide Männer einen Mund-Nasen-Schutz. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

