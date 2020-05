Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rucksack aus Lokführerstand entwendet

Ulm (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend (18.05.2020) gegen 20:15 Uhr aus dem Führerstand eines Regionalzuges am Ulmer Hauptbahnhof den Rucksack eines Lokführers entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ der 59-jährige Lokführer für kurze Zeit den Führerstand des Zuges aus Memmingen, nachdem er ihn am Endhalt in Ulm abgestellt hatte. Als er wenige Minuten darauf zurückkam, stellte er fest, dass sein Rucksack mitsamt diversen Gegenständen im Gesamtwert von ca. 900 Euro entwendet worden war und brachte den Vorfall kurz darauf beim Bundespolizeirevier Ulm zur Anzeige. Der oder die mutmaßlichen Täter verschafften sich offenbar vom Bahnsteig an Gleis 5 über ein geöffnetes Fenster Zugang zum Lokführerstand. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell