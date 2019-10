Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Enzkreis (ots)

(Enzkreis) Engelsbrand - Zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger nach Einbruch vorläufig festgenommen

Die drei Männer sind verdächtig, am frühen Freitagmorgen gewaltsam in ein Vereinsheim in Engelsband eingedrungen zu sein und dort erheblichen Sachschaden angerichtet zu haben. Gegen 02.45 Uhr wurde die Alarmanlage des Vereinsheims ausgelöst. Beim Eintreffen der Streifen konnten die Beamten Taschenlampenschein im Inneren feststellen. Vor dem Haus stand ein gestohlener Pkw. Kurz darauf flüchteten drei Personen aus dem Vereinsheim. Ein 19-Jähriger und der 17-Jährige konnten nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige konnte zunächst entkommen. Er wurde jedoch gegen 05.00 Uhr in Pforzheim festgenommen. Die deutschen und aserbaidschanischen Beschuldigten aus Pforzheim stehen weiter im Verdacht, am 27. September in ein Vereinsheim in Schwarzenberg, am 01. Oktober in ein Vereinsheim in Engelsbrand und am 23. Oktober in ein Vereinsheim in Höfen eingebrochen zu sein. Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen konnten Beweismittel aufgefunden werden, deren Auswertung noch andauert. Aufgrund von umfangreichen Angaben und da keine Haftgründe vorlagen, wurden die Tatverdächtigen am Freitagnachmittag auf freien Fuß gesetzt.

