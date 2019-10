Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Mit Haftbefehl gesuchter 46-Jähriger festgenommen

Karlsruhe (ots)

Einen 46-jährigen Rumänen konnte die Polizei am Samstagvormittag in Kronau festnehmen. Gegen 10.00 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Mann der in der Mozartstraße zu Fuß unterwegs war und die Wohnanwesen fotografierte. Eine Streife konnte den 46-Jährigen in der Beethovenstraße antreffen und kontrollieren. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl wegen Raubes bestand. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

