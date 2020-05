Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gestoßen und bespuckt

Leonberg (ots)

Ein 25-Jähriger hat am Sonntagnachmittag (24.05.2020) gegen 13:40 Uhr einen 63-Jährigen am Bahnhof Leonberg gestoßen und ihn anschließend bespuckt. Wohl aufgrund der mutmaßlichen Nichteinhaltung der gegenwärtigen Infektionsschutzmaßnahmen gerieten der 25-jährige Mann sowie ein 63-jähriger Reisender in der Bahnhofsunterführung zunächst in Streitigkeiten. Der somalische Staatsangehörige soll daraufhin den 63-Jährigen am Hals gepackt und von sich weggestoßen haben. Anschließend spuckte er dem Reisenden offenbar zudem gegen den Oberkörper. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige zusammen mit seinen zwei Begleitern aus der Unterführung, konnte allerdings kurz darauf durch zwei Streifen der Landespolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 63-Jährige verblieb durch den Vorfall nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Der im Landkreis Heilbronn wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung rechnen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

