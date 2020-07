Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Die Ferienzeit unbeschwert genießen - ohne Sorge um Wohnung und Haus

Worms (ots)

Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür und obwohl dieses Jahr die Urlaubsplanung bei vielen - pandemiebedingt - anders ausfällt, so sind Reisen innerhalb Deutschlands oder auch teilweise ins Ausland wieder plan- und greifbar. Damit Sie auch in diesem Jahr Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können und sich keine Gedanken um die Sicherheit Ihres Heims machen müssen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen ergreifen. Trotz der generell niedrigen Einbruchszahlen wird gerade bei einer erkennbaren Abwesenheit der Bewohner diese günstige Gelegenheit von Kriminellen genutzt und beschert einigen Urlaubsheimkehrern ein böses Erwachen.

Das Polizeipräsidium Mainz rät daher generell den folgenden Grundsatz zu beachten: Lassen Sie Ihr Zuhause während Ihrer Abwesenheit immer bewohnt wirken und achten Sie gegenseitig auf sich in der Nachbarschaft!

Mit einigen einfachen Tipps können Sie dafür sorgen, dass Sie entspannt in den Urlaub fahren können. Sie reduzieren damit das Risiko, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden:

- Hinterlassen Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit und veröffentlichen Sie auch keine Urlaubsposts in z.B. sozialen Netzwerken.

- Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verschließen Sie daher alle Fenster, auch die höher gelegenen sowie Balkon- und Terrassentüren.

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - egal ob für kurze oder lange Zeit - schließen Sie Ihre Haustür ab. Eine nur in die Tagesfalle gezogene Haustür bietet keinerlei Sicherheit.

- Lassen Sie die Rollläden nicht permanent herunter. Nutzen Sie bei elektronischen Rollläden hierzu technische Mittel.

- Nutzen Sie Zeitschaltuhren und Sensoren mit Bewegungsmeldern für die Beleuchtung im Haus oder in der Wohnung.

- Lassen Sie Ihren Briefkasten durch jemanden (Familie, Nachbarschaft) leeren.

- Geben Sie Ihren Urlaubsaufenthalt nicht über soziale Medien oder auf Anrufbeantwortern bekannt, auch Einbrecher haben daran Interesse.

- Lassen Sie Mülltonnen zur Leerung durch jemanden auf die Straße stellen und wegräumen.

- Teilen Sie den Nachbarn Ihre Abwesenheit mit, damit diese auf Ihre Wohnung/ Ihr Haus achten.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen zögern Sie nicht, die Polizei zu alarmieren!

Gerne beraten wir Sie unverbindlich, neutral und individuell bezüglich der Einbruchssicherung Ihres Hauses / Ihrer Wohnung: Kontakt: Polizeipräsidium Mainz Zentrale Prävention, Sachbereich 15 Telefon 06131 65 3390 Email beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de Internet: https://kriminalpraevention.rlp.de/de/einbruchschutz/wer-hilft-mir/polizeiliche-beratung

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/1-sicher-wohnen/

Ihre Polizei wünscht Ihnen einen schönen und sicheren Urlaub.

