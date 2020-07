Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brennender PKW

Bild-Infos

Download

Flörsheim-Dalsheim (ots)

Am 03.07.2020, gegen 18:10 Uhr, kam es in Flörsheim-Dalsheim in der Bahnhofstraße zu einem PKW-Brand. Der PKW entzündete sich aus bislang ungeklärter Ursache. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, bevor er auf weitere PKW übergriff.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell