Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B 51 zwischen Taben-Rodt und Saarhölzbach

Taben-Rodt (ots)

Am Mittwoch den 22.04.2020 gegen 15:35 Uhr ereignete sich auf der B 51 zwischen Taben-Rodt und Saarhölzbach, auf Höhe des Steinbruchs, ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines silbernen 3er BMW befuhr die Strecke von Saarhölzbach kommend und musste in einer langgezogenen Linkskurve einem Ihm entgegenkommenden dunklen PKW, welcher teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr, nach rechts ausweichen. Durch dieses Manöver geriet der BMW ins Schleudern und kollidierte mit den dortigen Leitplanken. Der unbekannte Fahrzeugführer setzt seine Fahrt in Richtung Saarland fort.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

