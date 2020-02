Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Einbruch in Backshop

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16./17.02.2020) drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Backshops in der Elsässer Straße, beim dortigen Supermarkt, ein. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Wer hat in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Das Polizeirevier Emmendingen nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen (Tel.07641/582-0).

