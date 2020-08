Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach-Hammereisenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (19.08.2020)

Vöhrenbach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Mittwoch im Zeitraum von 10 Uhr bis 13.30 Uhr in der Straße "Am Hammerwäldle" begangen wurde. Unbekannte zerkratzen den Kofferraumdeckel eines dort geparkten grauen Audi A4, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

