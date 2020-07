Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200715 - 0704 Frankfurt-Ostend: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 14. Juli 2020, gegen 03.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in der Jacobystraße, durch ein Fenster in eine Wohnung im Hochparterre einzudringen. Dabei wurde er von der Wohnungseigentümerin überrascht und flüchtete sofort in Richtung der Juchostraße.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als 30-40 Jahre alt und von untersetzter Statur. Kurze Haare, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen, roten Hose.

