Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200715 - 0703 Frankfurt-Ginnheim: Widerstand nach Ruhestörung

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15.07.2020), gegen 0:30 Uhr, rissen junge Männer Anwohner in der Raimundstraße aus ihren Schlaf. Einer der angetroffenen Ruhestörer wurde festgenommen.

Nach Meldungen von Bürgern, welche sich aufgrund mehrerer Personen und einer Musikbox in ihrer nächtlichen Ruhe gestört fühlten, konnte eine entsandte Streife die Lärmquelle in der Raimundstraße lokalisieren. In einem Hinterhof trafen die Beamten schließlich auf drei 27 und 28 Jahre alte Männer, die augenscheinlich alkoholisiert waren und unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen. Nachdem die Ruhestörer zur Einhaltung der Ruhe ermahnt wurden, widersetzte sich ein 27-Jähriger seiner anschließenden Durchsuchung. Er versuchte mit dem Ellenbogen einen der Polizeibeamten am Kopf zu treffen, was glücklicherweise misslang. Mit Unterstützung einer weiteren Streife gelang es den aggressiven Mann festzunehmen. Die zwei anderen Männer erhielten für die Örtlichkeit einen Platzverweis. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete eine Blutentnahme für den Festgenommenen an. Dieser kam im Anschluss zunächst in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums, wurde dann später wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell