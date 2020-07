Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200714 - 0700 Frankfurt-Niederrad: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 11. Juni 2020, gegen 14.30 Uhr, befuhren eine 56-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann den Radweg am Schwanheimer Ufer, zwischen Niederrad und Goldstein. Beide waren aus Richtung der Innenstadt unterwegs und fuhren nebeneinander. Zu dem genannten Zeitpunkt wurden sie von einem bislang unbekannten Radler dicht überholt, wobei sich die 56-jährige Frankfurterin erschreckte und nach rechts auswich. Dabei verhakte sich ihre Lenkstange mit der, des Rades des 54-jährigen Frankfurters und beide kamen zu Fall. Während der 54-Jährige bei dem Sturz nur leicht verletzt wurde, musste die 56-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der unbekannte Radler setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern. Er soll etwa 60 Jahre alt und mit einem E-Bike unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise zu dem Radfahrer erbittet die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75511000.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell