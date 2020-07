Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200714 - 0698 Frankfurt-Niederrad: Diebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter begab sich am Montag, den 13. Juli 2020, gegen 14.20 Uhr, zu einem Opel Astra, der in der Tiefgarage eines Anwesens in der Hahnstraße abgestellt war. Der Täter entwendete aus dem Fahrzeug einen pinkfarbenen Koffer, in dem sich Bekleidungsstücke sowie hochwertige Kompressionsstrümpfe befanden. Zudem eine blaurote Reisetasche mit Wandersachen, Trekkingschuhen, Gleitsichtsonnenbrille sowie einer Multifunktionsjacke, eine gelbgraue Kühlbox mit Lebensmitteln sowie einen Korb mit Schuhen der Marke Nike.

Der Gesamtwert des Stehlgutes beziffert sich auf etwa 1.500 EUR. Eine Zeugin hatte einen Mann beobachtet, der dort mit einem Einkaufswagen unterwegs war. Sie beschreibt ihn als etwa 180 cm groß und von mitteleuropäischem Erscheinungsbild. Schlanke Figur, Tätowierungen am linken Unterarm, dunkelblonde Haare, an den Seiten kurz geschnitten, hinten zum Zopf gebunden. Bekleidet mit einem grauen T-Shirt und Jeans.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75511000.

